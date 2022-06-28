Джамала в яскравих образах поділилася враженнями від участі у фестивалі Гласто у Великобританії.

Як пише Politeka.net, співачка поділилася в своєму Instagram новим постом, в якому висловила емоції про захід. За словами Джамали, її шлях на фестиваль розпочався ще 15 червня. Її кінцевим пунктом призначення був британський Гластонбері, де проходить однойменний музичний фестиваль.

"І хоча це музичний фест, музика тут-все-таки не №1 (навіть з Біллі Айліш, Полом Маккартні і Кендріком Ламаром в лайнапі). Абсолютна свобода-відчуття, яке збирає тисячі людей щороку. Коли відбувається магія і хороші саундтреки йдуть бонусом", - розповіла про захід співачка.

За словами Джамали, на фестивалі також був дуже важливий концепт. Сама співачка на знімках позувала в ефектному вбранні, головним елементом якого був головний убір в етнічних мотивах.

"Був повний into the wild: зі сном в наметі і з електрикою від сонячних батарей, яке включалося за розкладом. Масштаби просто вау: тільки ця територія – як Житомир за розміром. І серед цього свята в першу ніч я залишилася зовсім одна в своїй юрті. Посумувала, поплакала... А потім знову ожила-коли Бенд таки доїхав майже повним складом", - розповіла Джамала про свій досвід на фестивалі.

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