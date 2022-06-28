Як пише Politeka.net, у своєму Instagram ведучий» МастерШеф " нагадав про необхідність притягнути до відповідальності всіх росіян.

Хіменес-Браво поділився кадрами палаючого торгового центру в Кременчуці, в який 27 червня прилетіла ракета росіян.

"Моя країна палає. Більше на світі мені б хотілося, щоб ці кадри були кадрами з Червоної площі. Але ні, ці кадри зняті в Полтавській області, Кременчуці", - підписав відео Ектор.

Він зізнався, що зараз всі його моральні сили будуть йти на ненависть ворога. На думку шеф-кухаря, до відповідальності за біль і руйнування в Україні повинні бути притягнуті всі винні. Причому Хіменес-Браво вважає, що до них відносяться не тільки безпосередні виконавці наказів кремлівського диктатора, а й пасивні спостерігачі.

"Всі сили, які є зараз – віддаю ненависті до орків. За це повинен відповісти кожен. Від того, хто натиснув на кнопку до того, хто мовчить і каже що це все політики", - упевнений Ектор.

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