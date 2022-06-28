Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника поділилася в сторіз своїми роздумами на тему того, як українці можуть чинити опір тактиці Росії. Публікації вона зробила після трагедії в Кременчуці.
Христина зізналася, що на душі у неї смуток.
"Але ми повинні вірити в добро, справедливість, у щось світле",-написала Решетник.
Вона підкреслила, що росіяни намагаються залякати українців, тому вкрай важливо зараз не йти у них на поводі.
"Нас всіх хочуть залякати ракетами, нас хочуть зламати психологічно! Але ми не маємо права переставати вірити в Україну, в нашу гармонію, в ЗСУ!",- підкреслила Решетник.
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За її словами, сила українців у тому, що вони на боці добро. Зараз людям головне вірити в те, що воно переможе.
"Нам всім треба триматися і вірити в те, що добро переможе. Так і буде 100%. Не падати духом, вірити в добро, вірити в щось світле, наповнюватися світлом....Просто жити і працювати", - порадила українцям Решетник.
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