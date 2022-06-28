Як тільки перший російський солдат переступив український кордон, будь-який українець повинен був реагувати на це, а не чекати.

Співачка Світлана Лобода спочатку мовчала про війну в Україні, а потім приїхала і почала допомагати відновлювати місто Ірпінь на Київщині.

Український актор і зірка серіалу "Кріпосна" Тарас Цимбалюк в інтерв'ю для "Зіркового шляху" не зміг промовчати і висловився про дії співачки.

Він зазначив, що особисто з нею не знайомий. При цьому актор вважає, що вона заслужила на критику за поведінку в перші дні війни.

"Дійсно, вона зараз багатьом допомагає, перераховує гроші, але вона - українка і через те, що вона перші десять днів не знала яку їй позицію озвучувати, дуже сильно впала в очах українців. Ця критика і хейт в її бік виправдані", - зазначив Тарас Цимбалюк.

Також він вважає, що як тільки перший російський солдат переступив український кордон, будь-який українець повинен був реагувати на це, а не чекати.

"Є така категорія людей - пристосуванці і коли почалася війна: "ой, я не знаю, я жертвую своєю кар'єрою в Росії, своїми передплатниками в Росії". Коли в таких масштабах починається гніт твоєї держави і вмирають українці, ти не повинна думати десять днів. У тебе повинна бути блискавична реакція. І тут вона "дала маху", - додав Тарас Цимбалюк.

Нагадаємо, що Цимбалюк з "Кріпосної" вперше вибухнув одкровеннями про розлучення.

Як повідомляла Politeka, Цимбалюк з "Кріпосної" назвав українку, в якій розчарувався.

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