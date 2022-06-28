На публікацію відреагувало багато українських знаменитостей.

Український співак Дмитро Монатік, якого жорстко критикували, бо він через повномасштабне вторгнення рф в Україну вирішив залишитися з родиною за кордоном, показав кадри зі своїми дітьми та привітав в Днем Конституції, який відзначають 28 червня.

На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, на якому його сини Платон і Данило читають вірш про мрію про мирну Україну.

"Я маю мрію, щоб нащі діти жили в мирній, квітучій, правовій, сучасній та вільній Україні. Вірю, що так і буде. З днем Конституції!", — написав артист.

На публікацію відреагувало багато знаменитостей: Сергій Бабкін, Маша Єфросиніна, дружина Юрія Ткача з "Квартал 95", ROXOLANA.

Українці в коментарях відзначають, як сильно підросли діти Дмитра Монатіка та його дружини Ірини, а також їхню зовнішню схожість:

"Такі дорослі!☀️";

"Татові дві маленькі копії💙💛";

"Так схожі, наче двійнята";

"Малесенькі красунчики";

"Які вони янголятка";

"Вони так схожі один на одного"

"Як вони підросли😍 молодці";

"Який глибокий зміст з дитячих вуст!";

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук до сліз зворушила українців новим зверненням.

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