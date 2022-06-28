Український співак Дмитро Монатік, якого жорстко критикували, бо він через повномасштабне вторгнення рф в Україну вирішив залишитися з родиною за кордоном, показав кадри зі своїми дітьми та привітав в Днем Конституції, який відзначають 28 червня.
На своїй сторінці в Instagram артист розмістив відео, на якому його сини Платон і Данило читають вірш про мрію про мирну Україну.
"Я маю мрію, щоб нащі діти жили в мирній, квітучій, правовій, сучасній та вільній Україні. Вірю, що так і буде. З днем Конституції!", — написав артист.
На публікацію відреагувало багато знаменитостей: Сергій Бабкін, Маша Єфросиніна, дружина Юрія Ткача з "Квартал 95", ROXOLANA.
"Ось і можливість побачити обличчя Путіна": Макрона і Шольца привезли на руїни Ірпеня, відео
Серед жертв діти: окупанти вдарили ракетами по Миколаївщині, Віталій Кім повідомив деталі трагедії
Зеленський може зустрітися з путіним вже у листопаді: у Кремлі зробили заяву
У білорусі помітили ешелон з танками: "За зовнішнім виглядом техніки можна зробити висновок..."
Спека до +35: синоптик попередила, скільки днів терпіти і з якої дати стане легше дихати
Українці в коментарях відзначають, як сильно підросли діти Дмитра Монатіка та його дружини Ірини, а також їхню зовнішню схожість:
"Такі дорослі!☀️";
"Татові дві маленькі копії💙💛";
"Так схожі, наче двійнята";
"Малесенькі красунчики";
"Які вони янголятка";
"Вони так схожі один на одного"
"Як вони підросли😍 молодці";
"Який глибокий зміст з дитячих вуст!";
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" Анна Саліванчук до сліз зворушила українців новим зверненням.
Як повідомляла Politeka, Ектор Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" несподівано висловився про українців і росіян.
Також Politeka писала, що Надя Дорофєєва в сльозах не стрималася після трагедії.