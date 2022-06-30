Популярна українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка взимку стала нареченою блогера Олександра Волошина, продовжує ділитися різними подробицями зі свого життя. У соціальній мережі Instagram дівчина часто розповідає про те, як їй живеться, чим вона займається і які неприємності з нею трапляються.

"У минулій квартирі власниця була максимально скінчена, ви пам'ятаєте історію, де нам не повернули 4 тисячі доларів і не давали 10 днів зайти додому.

Але я не хочу відкладати життя на потім, хочу жити тут і зараз, хочу жити в хорошій квартирі, куди буду бігти після роботи, розпалювати біокамін і кайфувати від того, що я живу!» - поділилася Тринчер.

Також Анна виклала у своєму мікроблозі нескромні кадри з нової фотосесії, якими розбурхала мережу. Так, деякі шанувальники почали питати артистку, а чи не вагітна вона.

У підписі до публікації Трінчер загадково написала: "Ти робив мені каву. І приносив у ліжко... Я тебе цілувала. Ти обіймав мене ніжно ... Скоро". Шанувальники в коментарях тут же почали засипати зірку компліментами,

Нагадаємо, Цибульська порадила, як пережити розлуку з коханим: "Люди будуть разом, коли...".

Як повідомляла Politeka, Екс-чоловік Дорофєєвої Дантес розговорився про жахливий ранок: "А потім вибухи...".

Також Politeka писала, що Дочка Олі Фреймут похвалилася відпочинком з молодшою сестричкою: "Возз'єднання з моєю...".