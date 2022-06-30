Популярна українська співачка, актриса і блогерка Анна Трінчер, яка взимку стала нареченою блогера Олександра Волошина, продовжує ділитися різними подробицями зі свого життя. У соціальній мережі Instagram дівчина часто розповідає про те, як їй живеться, чим вона займається і які неприємності з нею трапляються.
"У минулій квартирі власниця була максимально скінчена, ви пам'ятаєте історію, де нам не повернули 4 тисячі доларів і не давали 10 днів зайти додому.
Але я не хочу відкладати життя на потім, хочу жити тут і зараз, хочу жити в хорошій квартирі, куди буду бігти після роботи, розпалювати біокамін і кайфувати від того, що я живу!» - поділилася Тринчер.
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Також Анна виклала у своєму мікроблозі нескромні кадри з нової фотосесії, якими розбурхала мережу. Так, деякі шанувальники почали питати артистку, а чи не вагітна вона.
У підписі до публікації Трінчер загадково написала: "Ти робив мені каву. І приносив у ліжко... Я тебе цілувала. Ти обіймав мене ніжно ... Скоро". Шанувальники в коментарях тут же почали засипати зірку компліментами,
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