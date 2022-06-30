Популярна українська блогерка і переможниця "Холостяка" Даша Ульянова, яка під час війни залишилася в Україні, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу чарівна красуня поділилася кадрами з нової стильної фотосесії.

На нових знімках Даша зображена на прогулянці в Києві, вона грайливо позує фотографу. Перед камерою красуня з'явилася в модних світлих джинсах, чорній футболці з принтом і білосніжних кросах. Завершує образ дівчини брендова синя сумочка. Волосся Даші розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до публікації Ульянова нічого не написала, зате шанувальники тут же почали коментувати знімки, засинаючи блогершу компліментами. "Дуже хороша", "Красуня", "Даша, сяєте від щастя! Точно заміж збираєтеся", "Моя красива", "Красуня", "Дуже круті і яскраві фото. Ви красуня", "Яка гарненька", "Як завжди, прекрасна", "Яка ж ти красива і жіночна, приклад для наслідування", - пишуть фанати.

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