Відома українська співачка висловила все, що думає про свого колеги і відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа). Так, у своєму Фейсбук Приходько перепостила статтю про те, що Потап і Настя Каменських назавжди відмовилися від виступів у Росії, супроводивши її підписом: "Рідкісне г**но, а не людина! Г**но і крапка".

У коментарях у співачки поцікавилися, в чому причина такого негативного ставлення. Тоді Приходько зізналася, що в 2014 році у них з Потапом стався конфлікт.

"Зараз він говорить моїми словами 2014 року, а коли ми з ним перетнулися в Палаці Україна Він мене образив... За що був посланий на х*й.... Тоді він бігав і налаштовував всіх проти Мене і дуже негарно відгукувався в колах, за мої дії проти Росії і я про це знаю... а зараз намагаєшся бути патріотом забувши про те, як в Кремлі знімав штани! Г**но? Г**но... мені гидко читати ці висери лукавого людини! Я йому не вірю і прощати за жалюгідні букви не буду!",- написала Приходько.

Потап відреагував на це в своєму Instagram. У публікації продюсер заявив, що не хоче влаштовувати розбірки під час війни і підкреслив, що вірить в те, що Приходько любить Україну.

"Тому хочу, щоб всі артисти України були об'єднані так, як наш народ, наша армія, наші волонтери!",- написав Потап.

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