Популярна українська співачка і дружини Потапа Настя Каменських з початку вторгнення рф полетіла з країни і забрала родичів з собою. При цьому Настя стала рідко показувати особисті кадри, щоб не отримати нову хвилю критики.

На своїй сторінці в Instagram виконавиця тепер публікує фото і Відео зі своїх благодійних концертів на підтримку України і громадян.

"Розпочнеться благодійний матч між українським ФК" Динамо Київ «і швейцарським ФК» Лозанна-Спорт", який я буду мати на честь відкрити, виконавши гімн України. Співатиму заради миру і допомоги українцям! Обов'язково дивіться і ви цей матч на ТБ або онлайн і давайте разом підтримаємо наших хлопців!"- пише Каменських під кадрами.

У мережі також вирішили підтримати Каменських:

"Супер!!!🔥; Вперед, Динамо! Слава Україні! 💙 💛 ; Lausanne😍; чекаємо в Канаді з благодійними концертами слава Слава Україні!!!!💙 💛 ; Крута, все!!; Красуня💛; Розумничка❤️🙏; Давай, Слава Україні".

Раніше Настя Приходько висловила все, що думає про свого колеги і відомого українського продюсера Олексія Потапенка (Потапа).

Так, у своєму Фейсбук Приходько перепостила статтю про те, що Потап і Настя Каменських назавжди відмовилися від виступів у Росії, супроводивши її підписом: «рідкісне г**але, а не людина! Г * * але і крапка".

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