Співачка поділилася знімком, на якому з брюнетки вона перетворилася на блондинку.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надя Дорофєєва давно стала для шанувальників іконою стилю, і вони із задоволенням наслідують свого кумира. Цього разу Наді вдалося їх по-справжньому здивувати, вона не тільки змінила зачіску, але і приміряла сміливий аутфіт.

Після розлучення Надя Дорофєєва вирішила крокувати в нове життя повністю оновленою - співачка поділилася знімком, на якому з брюнетки вона перетворилася на блондинку. Шкода, що це тільки перука, адже артистці дійсно до лиця такі зміни.

Крім того, вона одягла укорочену білу сорочку. Вона відмінно поєднувався з чорними штанами з високою посадкою і коричневим ременем на талії. Завершили образ куртка-косуха, зшита за класичним кроєм: її прикрасили лацкани і відкладний комір. На обличчя вона завдала макіяж в нюдових відтінках. Вийшов образ - просто вогонь.

Варто відзначити, Надя Дорофєєва 18 березня 2022 року заявила, що розлучилася зі своїм чоловіком, українським співаком Dantes. Такий же пост одночасно з нею опублікував тоді і Dantes. Пара прожила разом сім років. Дітей у них немає.

Нагадаємо, що Дорофєєва після розлучення поділилася порадами по медитації.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва, яка пішла до Кацуріна, зворушливо звернулася до екс-чоловіка Дантеса.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в сльозах не стрималася після трагедії.