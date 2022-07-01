Володимир Остапчук, зірка шоу "Маска", показав кадри зі своїм сином Еваном, якого не бачив та не чув понад 4 місяці.

Як пише Politeka.net, Володимир Остапчук - відомий український телеведучий та зірка шоу "Маска". До 2020 року знаменитість був одружений з Оленою Войченко, яка йому народила дочку Емілію та сина Евана. У 2020 телеведучий одружився з красунею Кристиною. Після початку війни Остапчук пішов захищати Україну, а екс-дружина з дітьми поїхала до Канади. Після цього артист не бачив та не спілкувався з дітьми, бо Олена не бере слухавки від Володимира.

Не забуває Остапчук і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Володимир вирішив показати свого сина. На відео Еван грав у басейні із кульками.

"Фейсбук нагадав. 3 роки тому. Італія. Амальфі. Мій Еван", - написав зірка під кадрами.

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