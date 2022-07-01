Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – Майстер спорту України з гімнастики. Дівчина вирішила спробувати свої сили на проекті "Холостяк" із Максом Михайлюком. Незважаючи на перемогу у проекті побудувати стосунки парі не вдалося і одразу після проекту Даша та Макс розійшлися. Але Ульянова стала доволі успішною блогеркою в Інстаграм, адже за нею тепер стежать сотні тисяч українців.
І дівчина намагається не розчаровувати. Ульянова активно веде блог, балуючи кадрами зі свого життя. А цього разу Даша вирішила показати, як займається у спортзалі.
На кадрах Ульянова була на килимку, виконуючи вправи.
"-1 кг за тренування", – написала зірка.
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На другому сторісі Даша продовжила заняття.
"Скажу чесно – я дуже задоволена", - написала зірка.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова різко обложила росіян після обстрілу.
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