Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка та учасниця "Євробачення", де посіла третє місце. Артистка також брала участь у проекті "Маска", де їй вдалося перемогти в образі "Сонця". А минулого року зірка вирішила спробувати себе як головна героїня шоу "Холостячка". Але збудувати стосунки з переможцем Андрієм Задворним їй не вдалося. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Злата поділилася кадрами із салону, де над нею збиралася працювати майстер.
"Ті, хто мають кучері або хвилясте, розуміють, як хочеться пряме і блискуче волосся", - написала Злата.
А на новому сторіс Огневич вже була після салону і вражала своїм рівним і блискучим волоссям.
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"Про наболіле... Хтось постукав у двері, вкотре знайшов мою адресу", - написала зірка.
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у коротенькій сукні з корсетом хизнулася фігурою
А ще Politeka писала, що Огневич висловила накипіле, вирушивши на новий концерт
Також Politeka повідомляла, що "холостячка" Огневич проїхала потягом і поділилася враженнями