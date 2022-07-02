Як пише Politeka.net, Злата Огневич – відома українська співачка та учасниця "Євробачення", де посіла третє місце. Артистка також брала участь у проекті "Маска", де їй вдалося перемогти в образі "Сонця". А минулого року зірка вирішила спробувати себе як головна героїня шоу "Холостячка". Але збудувати стосунки з переможцем Андрієм Задворним їй не вдалося. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Злата поділилася кадрами із салону, де над нею збиралася працювати майстер.

"Ті, хто мають кучері або хвилясте, розуміють, як хочеться пряме і блискуче волосся", - написала Злата.

А на новому сторіс Огневич вже була після салону і вражала своїм рівним і блискучим волоссям.

"Про наболіле... Хтось постукав у двері, вкотре знайшов мою адресу", - написала зірка.

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