Як пише Politeka.net, Софія Ротару – відома українська співачка. Знаменитість має племінницю Соню Кей, яка пішла стопами легендарної родички і теж стала артисткою. Нещодавно Соня випустила другий міні-альбом "Драйв", який зібрав сотні тисяч переглядів на платформі Ютуб. А у 2018 році дівчина була номінантом премії "Золота жар-птиця" у категорії "Прорив року".

Не забуває Соня і про Інстаграм, де активно веде блог, поділяючись своєю творчістю та кадрами з особистого життя. А цього разу дівчина вирішила поділитися стильною цибулею у міні-сукні з вирізом. Дівчина стояла перед дзеркалом, зробивши селфі. Соня вразила не лише почуттям стилю, а й стрункими ніжками.

На фото у сторіс співачка також додала два серця жовтого та синього кольору.

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