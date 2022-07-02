Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно виступала для військових, усі місяці з початку вторгнення присвячувала себе допомозі українцям, займалася волонтерством та розповідала про останні новини в Інстаграм. Вперше за чотири місяці Ольга зважилася на поновлення роботи.
«Перша вистава з початку війни… А відчуття таке, ніби вчора… Душа хоче ліки… А театр лікує та об'єднує нас, як ніколи… добре! #майстримаргариту» - заявила Ольга під добіркою кадрів із колегами.
Як відомо, артистка часто гастролювала з виступами до війни та нерідко з чоловіком вражала грою на сцені.
«Добре це добре, але…; Олю, вам так добре з підібраним волоссям; У Тернополі будете?; Нарешті гастролі стали реальними... Складний годинник... Театр необхідний людям! Це хоч якось здіймає дух!❤️🙌; Люблю вас! Ви така прекрасна жінка та актриса! ❤️».
Також зірка заговорила про Бородянку, яка постраждала від бострілів окупантів – вони намагаються знищити і мирне населення, і будинки українських громадян.
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«Бородянка непокірна! ✊🏻З днем конституції, моя країно! Ми вистоємо! Віримо у ЗСУ! Віримо у нашу ПЕРЕМОГУ!🇺🇦✊🏻» - пише Ольга. У мережі також підтримують думку Сумської.
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