Популярна українська актриса Ольга Сумська, яка нещодавно виступала для військових, усі місяці з початку вторгнення присвячувала себе допомозі українцям, займалася волонтерством та розповідала про останні новини в Інстаграм. Вперше за чотири місяці Ольга зважилася на поновлення роботи.



«Перша вистава з початку війни… А відчуття таке, ніби вчора… Душа хоче ліки… А театр лікує та об'єднує нас, як ніколи… добре! #майстримаргариту» - заявила Ольга під добіркою кадрів із колегами.

Як відомо, артистка часто гастролювала з виступами до війни та нерідко з чоловіком вражала грою на сцені.

«Добре це добре, але…; Олю, вам так добре з підібраним волоссям; У Тернополі будете?; Нарешті гастролі стали реальними... Складний годинник... Театр необхідний людям! Це хоч якось здіймає дух!❤️🙌; Люблю вас! Ви така прекрасна жінка та актриса! ❤️».

Також зірка заговорила про Бородянку, яка постраждала від бострілів окупантів – вони намагаються знищити і мирне населення, і будинки українських громадян.

«Бородянка непокірна! ✊🏻З днем ​​конституції, моя країно! Ми вистоємо! Віримо у ЗСУ! Віримо у нашу ПЕРЕМОГУ!🇺🇦✊🏻» - пише Ольга. У мережі також підтримують думку Сумської.

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