Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця та переможниця "Танців з зірками". Зірка після початку війни поїхала з дітьми до Італії, але нещодавно вирішила повернутися назад. Знаменитість, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі з окупантами. А нещодавно Ілона зізнавалася в інтерв'ю, що її чоловік дуже ревнивий. А на нових сторіс в Інстаграм Гвоздьова заінтригувала планами на вечір.
"Усім бажаю доброї неділі. Я чесно відтанцювала, відпрацювала цей ранок, і тепер нарешті ми з чоловіком удвох поїдемо відпочивати", - сказала Гвоздьова.
А на наступних кадрах Ілона продемонструвала, як проводить час із чоловіком.
"З моменту приїзду з Італії це вже друга спроба побути наодинці з чоловіком, перша була невдала. Приїхали в готель і вимкнули світло, воду і закрився ресторан", - зізналася Гвоздьова.
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Нагадаємо, Гвоздєва з "Танців з зірками" зворушила кадрами зі своїм малюком
А ще Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців із зірками" розповіла про чоловіка, який виявився дуже ревнивим.
Також Politeka повідомляла, що Гвоздєва з "Танців зі зірками" розкрила несподіваний секрет смачного борщу.