Популярний український телеведучий та шоумен Юрій Горбунов, який активно допомагає та підтримує ЗСУ, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився знімком, де показав, як вони разом зі співаком Олександром Пономарьовим вітали українських захисників.

На фотографії ледве можна помітити Юрія та Олександра у цивільному одязі на тлі військових у піксельній однострої. На передньому фоні знімка можна побачити, що артисти приїхали до українських захисників не з порожніми руками, а із солодкими тортиками.

У підписі до публікації Горбунов написав: "Заїхали з @ponomaryovoleksandr до наших хлопців, разом із волонтерами, привітати з Днем військово-морських сил! Ви на варті наших морів та річок! Точно знаємо – ворог не пройде! Зі святом вас! Перемоги у нашій Україні!". Шанувальники не пішли повз і відразу почали коментувати нову публікацію шоумена.

Нагадаємо, "Це так гидко": Раміну Есхакзай не пустили до України, розкрито подробиці скандалу на кордоні.

Як повідомляла Politeka, Дружина "Холостяка" Квіткова розповіла, хто їй допомагає ростити дитину окрім чоловіка: "Ми завжди втрьох".

Також Politeka писала, що Дружина продюсера "Квартал 95" здивувала виглядом у вишиванці з відкритим животом і заявою: "Настав час...".