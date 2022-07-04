Як повідомляє Politeka.net , на острові Зміїний, звільненому від окупантів, встановлено прапор України. На цю новину відреагувала в Інстаграм відома телеведуча Катя Осадча, яка впевнена, що український прапор піднімуть на всій нашій землі.

"І так буде з усією нашою територією. Чекаємо на Український прапор у Ялті та вже збираємося всією країною відбудовувати кожен сантиметр Маріуполя, Харкова, Миколаєва та всього, що знищено російськими ізувірами", - написала Катя Осадча .

Українці у коментарях підтримали висновки, які зробила телеведуча і теж увірували у перемогу ЗСУ над армією росії: "Слава нашим Героям. Слава ЗСУ", "Все повернемо і будемо щасливі разом", "Віримо! Так і буде!", "Моя заповітна мрія, що Крим – українська".

Нагадаємо, ЗСУ завдали потужних ударів по острову та знищили техніку окупантів. В результаті в Міноборони росії заявили, що вивели свій гарнізон нібито як "крок доброї волі". Британська розвідка і Пентагон спростували їхні заяви, зазначивши, що армія росії втекла з острова через безперервні атаки ЗСУ.

Нагадаємо, що Осадча вразила українців одкровенням про життя в Києві.

Як повідомляла Politeka, Осадча розписала, чого росіянам ніколи не відібрати в українців.

Також Politeka писала, що Осадча показала волонтера, який допомагає її проекту.