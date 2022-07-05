Колишня солістка "ВІА Гра" і переможниця "Танців з зірками" Санта Дімопулос вже місяць як повернулася на батьківщину.

На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила зворушливий пост, в якому розповіла про свої почуття після повернення до рідного Києва з закордону, де вона ховалася від повномасштабного вторгнення рф.

"Майже місяць я пробула в місті, де я народилась і прожила все своє життя і з якого я була змушена виїхати з сім’єю через війну. Я ніколи не думала, що настільки зв’язана корінням з Батьківщиною, що я така патріотка", —зізнається Санта.

Дімопулос також розповіла про змішані почуття від повернення.

Всі питають «Як воно там?», та це словами не можливо пояснити… Змішані почуття. Там і розпач/любовь, і нестерпний біль/віра, і відчай/надія, сльози... І так по колу. Я була щаслива кожну хвилину, та водночас моє серце розбито від усього що зараз відбувається", — пояснює артистка.

Санта також показала ефектні кадри з прогулянки столицею України, на яких позує на Андріївському узвозі та з видом на Дніпро.

"Ніколи стільки не гуляла по рідному місту, ніколи не надихалися кожним подвір’ям, вулицею, людиною. Я ні на секунду не перестаю вірити в Україну, в українців і в нашу перемогу! 💙💛", — наголосила співачка.

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