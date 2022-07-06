Популярний український виконавець Володимир Дантес, який кілька місяців тому заявив про розлучення з дружиною Надією Дорофєєвою після 11 років стосунків, поділився у своїх Instagram-сторін новинами. Як виявилося, артист збирається виїхати з України з концертами і записав відеозвернення, в якому запросив усіх на свої виступи.

За словами Володимира, він разом із іншими зірками українського шоу-бізнесу виступатимуть в Ізраїлі на підтримку України. Окрім музичних виступів, Дантес готує гумористичну програму у рамках окремого стендап-туру.

"Хочу вас побачити, хочу розповісти все, що відбувається в Україні, і як нам потрібна ваша допомога, ви навіть не уявляєте. Так що, я на вас усіх чекаю. До зустрічі в Тель-Авіві. Але це ще не все. Потім будуть концерти я вважаю, що зараз час для гумору, зараз час дивитися на всі ці жахливі речі через призму гумору, бо коли ми дивимося на ворога і висміюємо його, він такий маленький, і дуже скоро зникне", - сказав Дантес у своєму зверненні.

Також артист залишив усі афіші та подробиці майбутніх виступів з українськими зірками та гумористами у підписі до сторіс.

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