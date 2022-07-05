Популярна українська співачка Оля Полякова, яка днями повернулася додому після кількох місяців життя та гастролей за кордоном, поділилася у своїх Instagram-сторісах, як рятувала улюблену козу. Як виявилося, тварина застрягла і довгий годинник лежав на сонці на бетоні.

Оля разом із помічниками кинулися рятувати козочку, і перше, що вони зробили, напоїли тварину водою.

Наступного дня Полякова показала, що стан її улюблениці трошки покращився, але вона все ще виглядає слабкою та виснаженою.

"Ну ось наша коза. Начебто вона почувається трохи краще, ніж учора. Щоправда, очі не відкриває. Бідолашна, зайчика. Ну, внутрішньовенне їй сьогодні зробили. Сподіваюся, виживе", - розповіла співачка за кадром сторіс, показуючи свою козу.

Зазначимо, що раніше Оля показала шанувальникам урожай, який встиг у її саду, доки вона гастролювала за кордоном. Як виявилося, у господарстві співачки дозріли вишні, смородина, а у теплиці гарний урожай помідорів і ось-ось дозріють огірки. Співачка була просто захоплена, коли все це побачила.

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