Як пише Politeka.net, Слава Камінська - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", де співала протягом 15 років. Артистка після цього розпочала сольну кар'єру, постійно радуючи хітами своїх фанів. Після початку війни Слава поїхала до Нідерландів разом із дітьми. Не забуває Камінська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами своєю творчістю, а також особистими кадрами.

А цього разу Камінська вирішила показати себе, примірявши біле вбрання у штанах та кофтині. Зірка стояла перед камерою, після чого підійшла ближче.

"Мені здається я казала, що моє тіло - храм. Храм, ще в топку храму влетіло, ще храм, картофан", - сказала Слава, показуючи три гамбургери та картопля-фрі, які, мабуть, зібралася з'їсти.

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