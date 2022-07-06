Дочка Слави Камінської з "НеАнгелів" розповіла, що змушує робити її маму.

Як пише Politeka.net , Слава Камінська - популярна українська співачка, яка півтора десятки років була у групі "НеАнгели". Зірка була одружена з Едгаром Камінським, з яким одружилася 14-го року. Того ж року у пари народився первісток - син Леонард, а 15-го дочка Лаура. У 2019 році стало відомо, що Слава розлучається з чоловіком. Нині знаменитість займається сольною творчістю, а після початку війни поїхала з дітьми до Нідерландів.

Не забуває Слава і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу показала Лауру, котра поскаржилася на маму.

"... А змушує мене їсти, по-перше, змушує прибрати телефон, змушує принести зарядку", - сказала Лаура.

Після цього мама запитала: "Що ще змушує?"

Лаура у відповідь покрутила пальцем біля скроні.

"Лаура, яка ти невихована", - сказала Слава у відповідь.

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