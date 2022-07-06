Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка стала дружиною головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня поділилася кадрами зі своєї подорожі.

Так, ще кілька днів тому Даша відпочивала із сином Левом у Хорватії, потім виклала фото зі швейцарського Цюріха, а тепер влаштувала фотосесію у Парижі. На нових фотографіях блогерка зображена на затишних вуличках французької столиці. Перед камерою вона з'явилася в стильному темному костюмі та незвичайних сандалях. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Зрозуміти, що я мама через 3..2..1". Шанувальники тут почали коментувати нові фото красуні, засипаючи її компліментами: "Дуже стильно. Ці атмосферні вулички", "Як красиво!", "Яка красуня", "Вау, ви така красива, просто немає слів, одні емоції", "Прекрасна Даша", "Красуня", "Які красиві фото", "Яка ти кайфова".

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