Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик – щаслива та горда мама двох дочок, яких вона частенько показує у мережі. Цього разу вона зачарувала відео зі старшою донькою Діаною.

В об'єктиві оператора – усміхнена Лілія у білому халаті, а поруч її старша донька – Діана. Мама з донькою прокинулися і приступили до ранкових процедур: намазали обличчя кремом, помили і посушили волосся, а потім перевдяглися в теплі светри. Як зізналася Лілія Ребрик – це відео було знято 20 лютого.

"Наче в іншому житті… коли я надихалася безтурботними хвилинами краси разом із донькою. Зараз це непросто, але діти повертають нас до життя. Зараз такі хвилини мають терапевтичний характер", - розповіла телеведуча.

Лілія Ребрик закликала українок навіть у такі важкі дні, як зараз, не відмовляти собі у догляді за собою. А також проводити більше часу зі своїми близькими.

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