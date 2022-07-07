Як пише Politeka.net , співачка поділилася у своєму Інстаграм новими фото зі своїм маленьким сином Мартіном. 6 липня хлопчик відзначив свій четвертий день народження. Його мама присвятила йому зворушливі рядки.

«Нехай ми дуже далеко від дому і все не так, як планували, але головне ми разом, і ми в безпеці. Сину, зі святом тебе! Щастя не змушує довго чекати і шукати його по всій планеті. Нехай воно до тебе прагне назустріч, а ти тільки прискориш свій крок. Будь завжди здоровий! Усміхайся і нехай над твоєю головою небо завжди буде мирним!», - написала Романова.

На знімках мама та син виглядали щасливими.

Українці відразу почали вітати Мартіна з днем ​​народження.

Нагадаємо, що Романова народила сина у 2018 році. Спочатку багато хто підозрював, що батько дитини – близький друг Міші Макс Барських. Проте згодом Романова розкрила, що народила сина від молодого режисера, з яким співачка розійшлася.

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