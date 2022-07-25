Відома блогерка Ганна Богдан після розставання я Михайлом Заливаком вирішила змінити зачіску

Нещодавно переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Ганна Богдан заявила про розрив з головним героєм Михайлом Заливаком.

Заліковувати душевні рани вона поїхала до Хорватії.

У своїх Інстаграм-сториз блогерша регулярно постить кадри з відпочинку.

Зовсім недавно Анна Богдан підстригла своє довге кучеряве волосся. Тепер дівчина – володарка каре.

На новому знімку красуня прогулялася вздовж бухти і нагодувала чайок.

Також блогерка позувала на тлі стародавньої фортеці у білих штанях, джинсовій сорочці та дутому жилеті.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животиком.

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