Нещодавно переможниця 11 сезону шоу "Холостяк" Ганна Богдан заявила про розрив з головним героєм Михайлом Заливаком.
Заліковувати душевні рани вона поїхала до Хорватії.
У своїх Інстаграм-сториз блогерша регулярно постить кадри з відпочинку.
Зовсім недавно Анна Богдан підстригла своє довге кучеряве волосся. Тепер дівчина – володарка каре.
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На новому знімку красуня прогулялася вздовж бухти і нагодувала чайок.
Також блогерка позувала на тлі стародавньої фортеці у білих штанях, джинсовій сорочці та дутому жилеті.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Богдан у рожевому топі блиснула плоским животиком.
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