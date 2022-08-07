Як пише Politeka.net , Вікторія Сміюха - відома українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели", в якій виступала протягом 15 років. Але колектив нещодавно розвалився і після цього Сміюха зайнялася сольною творчістю. Не забуває Вікторія і про Інстаграм, де ділиться не лише своєю творчістю, а й особистими кадрами, але знаменитість уже понад два місяці нічого не публікувала.

А тепер Вікторія вирішила перервати мовчання та опублікувала фотографію, де поділилася спільним знімком із фанаткою.

"Мрії точно справджуються. Я це точно знаю", - було написано під фото.

Сміюха, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Спочатку зірка нічого не писала, а на початку березня снаряд прилетів її квартирою в Харкові.

Нагадаємо, Сміюха з "НеАнгелів" вперше за довгий час перервала мовчання у мережі

А ще Politeka повідомляла, що Сміюха з "НеАнгелів" показала розруху, снаряд потрапив до квартири її батьків у Харкові

Також Politeka писала, що Сміюха з "НеАнгелів" терміново перенесла прем'єру кліпу, названо причину