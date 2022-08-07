Олексій Тригубенко показав дівчину, яка йому дуже дорога

Олексій Тригубенко - учасник першого сезону "Холостячка", якому вдалося дійти до фіналу, але не вдалось побудувати романтичні стосунки з Ксенією Мішиною.

Однак чоловік не засмучений, продовжує активно розвивати бізнес і вірить, що зустріне справжнє кохання.

У своїх Stories Instagram Олексій показав зустріч із дуже дорогою для нього людиною.

Дівчину в білій сукні звуть Марина. Тригубенко познайомився з нею рівно рік тому, коли відпочивав у Туреччині. З того часу вони дружать.

"А ще перед виїздом із Чернівців встиг зустрітися з дуже дорогою для мене людиною", - повідомив Олексій.

Як зізнався учасник "Холостячки", вони з Мариною проводили опитування.

Зазначимо, що після проекту на Олексія Тригубенка обрушилася хвиля народного кохання та захоплення шанувальниць. Проте сам фіналіст неодноразово заявляв в інтерв'ю журналістам, що всі свої сили віддає на побудову кар'єри, а з особистим життям у нього поки що нічого.

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