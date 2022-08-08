Актриса Катя Нікітіна, зірка "Жіночого кварталу", вирішила поговорити на тему: чи доречна веселість у країні, що воює.

Як пише Politeka.net, відома українська актриса та зірка "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна дуже полюбилася українцям, завдяки своєму почуттю гумору та харизмі.

У себе в Інстаграм Катя вирішила підтримати тих українців, хто щиро сміється незважаючи на війну та дала цінну пораду тим людям, хто не дозволяє собі позитивних емоцій у скрутний час.

«Коли ти востаннє щиро посміхався? Чи дозволяєш ти собі ці емоції? Чи соромно тобі за них? Якщо так, то я маю для тебе пораду. 🙃 Треба жити ТУТ І ЗАРАЗ! На жаль, живемо тоді: «Завтра може і не бути…» Посмішка це найприємніше, що може з'явитися на твоєму обличчі, не відштовхуй ці емоції! Дозволь собі це. Це не страшно. Це можна і треба! Обіймаю тебе 🫂. І посміхнись», – написала Нікітіна.

Багато українців погодилися із зіркою зазначивши, що такі, як Катя роблять світ кращим.

"Дякую за підтримку і за такі щирі слова ❤️ ти неймовірна))) обіймаю😊 Бережи себе, ти робиш світ кращим!!!)",

"Дуже хороша та красива посмішка", - пишуть у мережі.

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