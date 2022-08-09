Як пише Politeka.net , відома українська телеведуча Лілія Ребрик перебуває у постійному контакті з шанувальниками і робить це переважно за допомогою соціальних мереж. Зірка радує новими фото та відео, розповідаючи, що цікавого відбувається у її житті.
На цей раз Лілія Ребрик записала кілька "сториз" у Instagram, де показала свої ранкові ритуали.
Перші кадри зроблено на подвір'ї заміського будинку, куди артистка вийшла після пробудження. Вона була в піжамі, з чашкою ароматної кави в руці.
Навколо ліс, свіже повітря, тиша та умиротворення.
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Лілія Ребрик побажала всім українцям, щоб у них усі ранки були добрими.
У наступних «історіях» зірка позувала у гамаку, а також показала, як стоїть у планці.
Артистка зізналася, що це один із важливих її ритуалів турботи про себе.
«У мене звичка ранкової кави. І я її не змінюю. Все буде добре. Все буде Україна», – написала Ребрик.
Нагадаємо, Ребрик поділилася щасливими моментами, показавши свою кохану маму.
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