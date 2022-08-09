Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами та допомагає вимушеним переселенцям. Не забуває Леся і про ТікТок, де ділиться з фанами найцікавішим, а цього разу Нікітюк поділилася відео, де позувала разом із Богданом Богдановичем, водієм "Le Маршрутки".

На кадрах Леся крутилася перед камерою, а Богдан Богданович заправлявся та поправляв шкарпетки.

"Крутимся как можем", - написала Леся Никитюк.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Ну хіба вони не найкращі?", "Лесюня найкраща", "Ви найкраща", "Коли новий сезон, Лесенька", "ааааааааа, Леся, я тебе люблю".

Повідомлялося, що Нікітюк розповіла про закриття свого притулку для переселенців.

"Притулок закрився… Але я продовжую особисто допомагати деяким сім'ям. На жаль, таких сімей, які потребують постійної допомоги, ще багато. Переселенці, які втратили свої будинки, сім'ю, їм нікуди повернутися. Тепер їхні діти зростатимуть тут – на Хмельниччині. Стати на ноги з нуля дуже тяжко", - розповідає Леся.

Нагадаємо, блокування Нікітюк отримало раптову розв'язку, Дорофєєва і Горбунов не стрималися.

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