Як пише Politeka.net, 21-річна дочка єдиного сина Софії Ротару Руслана Євдокименка, яку назвали на честь бабусі, багато подорожує. Дівчина працює моделлю і розуміється на фешн-образах.
Так, зіркова онука активно веде свій блог у Instagram, де ділиться із фанатами яскравими знімками з подорожей.
Нещодавно модель опублікувала фотографію, зроблену під час поїздки до столиці Великобританії – Лондон. На фото Соня Євдокименко постала в атласній блузі з принтом, образ доповнила золотими прикрасами.
Спокусливі стрілки на очах, розпущене волосся і дивовижний погляд – все це як ніщо краще підкреслює елегантність онуки Софії Михайлівни.
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"Збирайте чудові моменти", - написала вона.
На фото відреагував отець Соні та єдиний син Софії Ротару Руслан Євдокименко. Він поставив доньці червоне серце.
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