Популярна українська виконавиця одружена з відомим бізнесменом і мільйонером, що нерідко обговорюють у мережі. Камалія захоплюється не лише співом, а й кінним видом спорту та дуже любить тварин. Як правило, в Інстаграм у зірки багато кадрів із відпочинку, роботи та знімки з родиною.

Але цього разу Камалія вирішила представити жартівливі кадри із Володимиром Зеленським, коли той ще не був президентом, а працював у "Квартал 95".

Ролик про Крим відразу став вірусним після того, як аеродром окупантів у Криму був зруйнований, а пропагандисти в паніці почали шукати виправдання.

«Кльово! Все за планом 🔥;Нарешті, якби ще трохи раніше так взагалі 🔥; 😂супер; Все буде Україна! Ми кращі!! Боже, визволь, допоможи перемогти нелюдів!!; Слава Україні 🇺🇦❤️ Крим – це Україна! Який збіг!; 😂 як у воду дивився 😂😂» - пишуть користувачі.

Раніше Камалія тепло привітала Могилевську з днем ​​народження та випадково видала особистий секрет своєї подруги:

"Дорога та чарівна, моя подруго @nataliya_mogilevskaya! Вітаю тебе з Днем народження! Цей рік став переломним для кожного з нас, але я вірю, що Перемога дуже близько. Натусик, бажаю тобі сил, натхнення та величезного щастя. Дуже рада, що поруч з тобою сьогодні надійне мужнє плече! З днем ​​народження!".

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