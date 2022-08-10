Актриса Ганна Саліванчук, яка є дружиною продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, влаштувала день відповідей на провокативні питання.

Популярна українська актриса Ганна Саліванчук активно веде соціальні мережі та розповідає про себе, а також ділиться смачними рецептами, корисними порадами та спілкується з фанатами. На цей раз артистка приділила більше часу відповідям на цікаві питання.

Ганна чітко відповіла, що ніколи б не змогла пробачити своєму чоловікові. Як виявилося, йдеться про зраду: «Ніколи!».

Відповіла також Саліванчук на запитання про те, який має розмір бюста: «Був різний, від четвертого до сьомого».

Ганна зізналася, що зараз актрисою бути досить важко, особливо через всі події в країні. А відпочинок у Буковелі вона обрала, бо це Україна та відпочивати краще вдома.

Також Ганна вирішила порадувати фанатів рецептом приготування смачних кабачків.

На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася цікавим рецептом із кабачків та розмістила відео, де показала весь процес приготування.

"Друзі, я не могла не поділитися з вами смачним кабачковим рулетом із сиром. Впевнена, що рулет смакуватиме вся ваша родина", - пише Саліванчук.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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