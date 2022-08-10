Популярна українська співачка та солістка гурту Go-A Катя Павленко, яка стала справжньою зіркою Євробачення, часто ділиться із шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу співачка опублікувала незвичайне фото, яке приурочило до свого 34 дня народження.

На новій фотографії Катя зображена в цікавій локації серед українських Карпат, вона присіла на величезне повалене дерево. Перед камерою знаменитість з'явилася у темному спортивному вбранні з яскравою жовтою кофтою та білими кросами. Її волосся сховано в каптурі, а на обличчі немає макіяжу, тільки мила посмішка.

У підписі до публікації Павленко написала: "Подивися на мене. Я щаслива". Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото артистки, вітаючи її з днем ​​народження: "Щаслива, що ти є! Вітаю з днем ​​народження!", "З днем ​​народження", "З Днем народження! Сподіваюся, у вас чудовий день!", "З Днем народження! Ми всі дуже раді, що, не дивлячись, на ситуацію в країні ти щаслива! Залишайся завжди такою. Дякую тобі за твою творчість, вона дуже допомагає в такий складний час", "Це саме те, що ми любимо чути. Насолоджуйся своїм днем ​​народження!", "Я щаслива, тому що щасливі ти".

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