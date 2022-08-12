Як пише Politeka.net , Леся Нікітюк – відома українська телеведуча. Зірка після початку війни довгий час була без роботи і лише зараз повернулася до зйомок проекту "Le Маршрутка" із колоритним водієм Богданом Богдановичем. Не забуває Нікітюк і про Інстаграм, де ділиться із фанами найцікавішим.

А цього разу Леся опублікувала сторіс, де хвалилася панорамним видом на веселку з вікна. Зірка була в халатику, демонструючи стильний мейк та зачіску, які тільки зробила.

Варто зазначити, що Нікітюк, як і інші українські зірки, підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Зірка від початку війни організувала Прихисток, який допомагав біженцям із зони бойових дій. Нещодавно Леся зізналася, що закриває проект, бо вже немає такої кількості людей, які потребують допомоги. При цьому зірка додала, що вона продовжуватиме допомагати кільком сім'ям.

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