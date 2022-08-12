Ольга Сумська - відома українська актриса , яка практично 40 років радує українців своєю грою в театрі та кіно, за що отримала звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка одружена з Віталієм Борисюком, від якого народила доньку Ганну. Також Ольга має доньку Тоню від минулих стосунків, яка живе і будує кар'єру в Москві і навіть після початку війни продовжує там перебувати і ніяк не коментує те, що відбувається в Україні. Не забуває Сумська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ольга показала, як сидить у театрі. Зірка була в бейсболці та окулярах, знімаючи себе на телефон.
"Виє страшно... Кам'янець-Подільський", - написала Ольга.
"Кам'янець-Подільський. Виє страшно. Ми вже в театрі, сподіваємося, що сьогодні все-таки зіграємо виставу", - сказала Олга у сторіс.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Арестович розповів про свою поїздку до Москви і що він там дізнався: "Їх страшно налякав..."
Бур'яни до пояса та чорні дома: як сьогодні виглядає Маріуполь і чому окупантам влаштували бунт
"Корейський" та "сирійський" сценарії: Рєзніков відповів, чи може війна в Україні стати нескінченною
Ольга Сумська показала, який тест на українця тепер на касі супермаркету: фото
Варто зазначити, що Сумська, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.
Нагадаємо, Сумська схвилювала українок жалісливими кадрами з українськими захисниками .
А ще Politeka повідомляла, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.
Також Politeka писала, що майбутня актриса: юна дочка Сумської у короткій сукні захопила природною красою, фото