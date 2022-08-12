55-річна актриса Ольга Сумська, Народна та Заслужена артистка України показала себе, здивувавши виглядом на нових кадрах у своєму блозі.

Ольга Сумська - відома українська актриса , яка практично 40 років радує українців своєю грою в театрі та кіно, за що отримала звання Народної та Заслуженої артистки України. Зірка одружена з Віталієм Борисюком, від якого народила доньку Ганну. Також Ольга має доньку Тоню від минулих стосунків, яка живе і будує кар'єру в Москві і навіть після початку війни продовжує там перебувати і ніяк не коментує те, що відбувається в Україні. Не забуває Сумська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ольга показала, як сидить у театрі. Зірка була в бейсболці та окулярах, знімаючи себе на телефон.

"Виє страшно... Кам'янець-Подільський", - написала Ольга.

"Кам'янець-Подільський. Виє страшно. Ми вже в театрі, сподіваємося, що сьогодні все-таки зіграємо виставу", - сказала Олга у сторіс.

Варто зазначити, що Сумська, як і інші зірки, підтримала українців у боротьбі із російськими окупаційними військами.

Нагадаємо, Сумська схвилювала українок жалісливими кадрами з українськими захисниками .

А ще Politeka повідомляла, що Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

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