Як передає Politeka.net , українська співачка Злата Огневич намагається всіляко підтримати українців та ЗСУ, влаштовує благодійні концерти, висвітлює ситуацію у мережі та допомагає благодійним фондам. Також виконавиця не забуває про себе і цього разу розповіла про свої вечірні ритуали.

«Мої вечірні ритуали 🖤 Це мій улюблений процес, увечері після зйомок важливо відновити захисний бар'єр шкіри та наситити шкіру вітамінами та професійним доглядом.

Я завжди підтримую та обираю українські бренди, які за якістю нарівні з іноземними люксовими. Співзасновник бренду – лікар. Вона разом із технологами розробляє кошти» - розповіла Злата про свій вечір.

У мережі відповіли на б'юті-процедури Злати:

«Може я не вірно зрозуміла щось із відео, але не надто багато віт.С у період сонячної; Ого скільки нанести собі на обличчя так уже й шкура б облізла; Улюблена🙂💙💛; Красуня❤️; і без цього відмінна від природи )😍; Яка ж красуня, неймовірна, просто Богиня; Найкраща❤️; Що тут скажеш, у тебе вже не шкіра обличчя, а мистецтво догляду за обличчям))) Не треба забувати про себе навіть у важкі часи ❤️🙌».

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії українських красенів похвалилася досягненням

А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.