Як передає Politeka.net , українська співачка Злата Огневич намагається всіляко підтримати українців та ЗСУ, влаштовує благодійні концерти, висвітлює ситуацію у мережі та допомагає благодійним фондам. Також виконавиця не забуває про себе і цього разу розповіла про свої вечірні ритуали.
«Мої вечірні ритуали 🖤 Це мій улюблений процес, увечері після зйомок важливо відновити захисний бар'єр шкіри та наситити шкіру вітамінами та професійним доглядом.
Я завжди підтримую та обираю українські бренди, які за якістю нарівні з іноземними люксовими. Співзасновник бренду – лікар. Вона разом із технологами розробляє кошти» - розповіла Злата про свій вечір.
У мережі відповіли на б'юті-процедури Злати:
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Нове лихо обрушилося на Україну: подробиці того, що відбувається на Закарпатті
"Агент Бандерівка": Бідняков підколов Нікітюк, яка прогулялася Львовом у тапках
"Приголомшливий рівень": в американській розвідці сказали, скільки солдатів рф втрачає щодня
Зірка серіалу "Беверлі-Хіллз" впала в кому: родичі розкрили важкий діагноз та попросили молитов
«Може я не вірно зрозуміла щось із відео, але не надто багато віт.С у період сонячної; Ого скільки нанести собі на обличчя так уже й шкура б облізла; Улюблена🙂💙💛; Красуня❤️; і без цього відмінна від природи )😍; Яка ж красуня, неймовірна, просто Богиня; Найкраща❤️; Що тут скажеш, у тебе вже не шкіра обличчя, а мистецтво догляду за обличчям))) Не треба забувати про себе навіть у важкі часи ❤️🙌».
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії українських красенів похвалилася досягненням
А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .
Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.