Тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемська дала поради українкам, як навчиться їсти і при цьому добре виглядати

Відома українська фітнес-тренер та зірка проекту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська намагається бути корисною для суспільства під час війни.

У себе в Instagram вона ділиться корисними лайфхаками та цікавими зауваженнями з приводу харчування та схуднення.

Зараз Марина вирішила поговорити про перекус.

«Перекушувати важливо і потрібно, інакше ви ризикуєте поїсти на вечерю, а останній прийом їжі має бути максимально низькокалорійним та легким. Або інший варіант: ви безладно поїдатимете весь день, що трапиться першим на очі і будете вічно голодними», - розповіла спортсменка.

Боржемська звернула увагу, що перекушувати потрібно через 2-3 години після основного прийому їжі. Підкріпитись можна на роботі, на лавці у парку, у торговому центрі, у своїй машині або навіть у маршрутці.

«З'їсти жменьку горішків (сухофруктів) чи ягід – не бачу нічого поганого. Намагаємося їсти щогодини і ніколи нікого не соромимося. Зі своїм не можна прийти хіба що в ресторан – у всіх інших випадках з'їсти здорове перекушування, яке ви захопили з дому, зручно, доречно і, як то кажуть за часом!», - повідомила вона.

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Також Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" ледве стримала сльози після обстрілу рідного міста.

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