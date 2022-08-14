Відома українська фітнес-тренер та зірка проекту "Зважені та щасливі" Марина Боржемська намагається бути корисною для суспільства під час війни.
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Зараз Марина вирішила поговорити про перекус.
«Перекушувати важливо і потрібно, інакше ви ризикуєте поїсти на вечерю, а останній прийом їжі має бути максимально низькокалорійним та легким. Або інший варіант: ви безладно поїдатимете весь день, що трапиться першим на очі і будете вічно голодними», - розповіла спортсменка.
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Боржемська звернула увагу, що перекушувати потрібно через 2-3 години після основного прийому їжі. Підкріпитись можна на роботі, на лавці у парку, у торговому центрі, у своїй машині або навіть у маршрутці.
«З'їсти жменьку горішків (сухофруктів) чи ягід – не бачу нічого поганого. Намагаємося їсти щогодини і ніколи нікого не соромимося. Зі своїм не можна прийти хіба що в ресторан – у всіх інших випадках з'їсти здорове перекушування, яке ви захопили з дому, зручно, доречно і, як то кажуть за часом!», - повідомила вона.
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Також Politeka повідомляла, що Боржемська із "Зважені та щасливі" ледве стримала сльози після обстрілу рідного міста.
А ще Politeka писала, що Боржемська із "Зважені та щасливі" позитивно висловилася на адресу росіян.