Як пише Politeka.net, після війни MamaRika з дитиною виїхали до Італії, проте повернулася на батьківщину, оскільки не змогла витримати розлуки з коханим чоловіком шоуменом Сергієм Середою, який залишався в Україні. Нещодавно сім'ї вдалося виїхати до Польщі. Дорогою до Варшави MamaRika з чоловіком та сином потрапили у ДТП. Зоряне сімейство не постраждали, вони відбулися лише переляком, а ось їхній автомобіль отримав серйозні пошкодження і тепер він не на ходу.
Зараз співачка вирішила поспілкуватися з читачами свого Instagram у сторис. Користувачі запитали артистку, чи вважає вона кармою, коли купуєш авто та потрапляєш в аварію під час війни.
"Ні, це рукожопи, які не вміють їздити, підставляють і порушують правила дорожнього руху", - висловилася MamaRika.
Якщо шанувальники поцікавилися в артистки, коли чекати на нову пісню.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
Нове лихо обрушилося на Україну: подробиці того, що відбувається на Закарпатті
"Ось і кабздець починається": росіяни в паніці намагаються прорватися до Європи, що сталося
"Агент Бандерівка": Бідняков підколов Нікітюк, яка прогулялася Львовом у тапках
"Майстер Шеф" Клопотенко чесно зізнався, з ким живе вдома: "Якщо ви думали..."
«Ми дуже активно зараз пишемо новий матеріал. Готуйте вуха – Мамка реально готує вам просто купу крутих пісень», - зазначила вокалістка.
Нагадаємо, що Mamarika показала однорічного сина та чоловіка після страшної аварії: фото
Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.
Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.