Співачка MamaRika (Анастасія Кочетова) після ДТП дорогою до Польщі відповіла на запитання шанувальників

Як пише Politeka.net, після війни MamaRika з дитиною виїхали до Італії, проте повернулася на батьківщину, оскільки не змогла витримати розлуки з коханим чоловіком шоуменом Сергієм Середою, який залишався в Україні. Нещодавно сім'ї вдалося виїхати до Польщі. Дорогою до Варшави MamaRika з чоловіком та сином потрапили у ДТП. Зоряне сімейство не постраждали, вони відбулися лише переляком, а ось їхній автомобіль отримав серйозні пошкодження і тепер він не на ходу.

Зараз співачка вирішила поспілкуватися з читачами свого Instagram у сторис. Користувачі запитали артистку, чи вважає вона кармою, коли купуєш авто та потрапляєш в аварію під час війни.

"Ні, це рукожопи, які не вміють їздити, підставляють і порушують правила дорожнього руху", - висловилася MamaRika.

Якщо шанувальники поцікавилися в артистки, коли чекати на нову пісню.

«Ми дуже активно зараз пишемо новий матеріал. Готуйте вуха – Мамка реально готує вам просто купу крутих пісень», - зазначила вокалістка.

Нагадаємо, що Mamarika показала однорічного сина та чоловіка після страшної аварії: фото

Як повідомляла Politeka, MamaRika, її чоловік, ведучий Сергій Середа, а також син Давид заразилися на початку лютого коронавірусом.

Також Politeka писала, що MamaRika повідомила сумну новину, що з дитиною.