Так, у Міжнародний день шульги, який відзначають 13 серпня, Святослав Вакарчук згадав випадок зі свого дитинства. Про це музикант розповів на відео, яке виклав у себе в Інстаграмі.

Вакарчук навчався у радянській школі та його вчителі змушували писати правою рукою, хоча він був шульга.

Святослав зізнався, що нишком все одно писав лівою, але завдяки цьому він вміє писати двома руками.

«Колись у радянській школі, де я навчався, усіх дітей змушували писати виключно правою рукою. І перевчили, коли хтось пробував лівою. Та я теж навчився писати правою. Ну, але все одно тихенько писав лівою) Як результат – тепер пишу обома руками», – розповів артист.

Успішний музикант закликав українців завжди залишатися собою, адже це ключ до перемоги.

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