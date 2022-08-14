Так, у Міжнародний день шульги, який відзначають 13 серпня, Святослав Вакарчук згадав випадок зі свого дитинства. Про це музикант розповів на відео, яке виклав у себе в Інстаграмі.
Вакарчук навчався у радянській школі та його вчителі змушували писати правою рукою, хоча він був шульга.
Святослав зізнався, що нишком все одно писав лівою, але завдяки цьому він вміє писати двома руками.
«Колись у радянській школі, де я навчався, усіх дітей змушували писати виключно правою рукою. І перевчили, коли хтось пробував лівою. Та я теж навчився писати правою. Ну, але все одно тихенько писав лівою) Як результат – тепер пишу обома руками», – розповів артист.
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Успішний музикант закликав українців завжди залишатися собою, адже це ключ до перемоги.
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