Популярний український телеведучий, блогер та екс-зірка шоу "Орел і Решка" Андрій Бедняков жорстко звернувся до любителів «російського світу» та дав їм цінну пораду

Як пише Politeka.net , Андрій Бедняков народився і виріс у Маріуполі, який зараз захоплений російською армією. Телеведучий тяжко переживає окупацію рідного міста і щоразу в соцмережах торкається теми життя в багатостраждальному Маріуполі.

Те, що Маріуполь, як і багато інших міст зруйнували росіяни, немає сумнівів, але зараз Бідняков вирішив наголосити на іншому.

Він звернутися до тих українців, хто симпатизує агресорові, закликав «російський світ» та чекає з нетерпінням на росію на українській землі.

Їх телеведучий приготував окремі слова.

«Пам’ятайте

Всі ті, хто чекав на «руського миру»:

Ви теж запускали снаряди та скидали бомби з літаків.

Ви також руйнували Маріуполь, Харків, Попасну. Лисичанськ та інші міста та села України», - жорстко звернувся Бідняков.

Телеведучий порадив, якнайшвидше купити валізи, бо з ними вони скоро поїдуть на росію.

"Це день не за горами", - зазначив він.

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