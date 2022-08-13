Як пише Politeka.net , Андрій Бедняков народився і виріс у Маріуполі, який зараз захоплений російською армією. Телеведучий тяжко переживає окупацію рідного міста і щоразу в соцмережах торкається теми життя в багатостраждальному Маріуполі.
Те, що Маріуполь, як і багато інших міст зруйнували росіяни, немає сумнівів, але зараз Бідняков вирішив наголосити на іншому.
Він звернутися до тих українців, хто симпатизує агресорові, закликав «російський світ» та чекає з нетерпінням на росію на українській землі.
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Їх телеведучий приготував окремі слова.
«Пам’ятайте
Всі ті, хто чекав на «руського миру»:
Ви теж запускали снаряди та скидали бомби з літаків.
Ви також руйнували Маріуполь, Харків, Попасну. Лисичанськ та інші міста та села України», - жорстко звернувся Бідняков.
Телеведучий порадив, якнайшвидше купити валізи, бо з ними вони скоро поїдуть на росію.
"Це день не за горами", - зазначив він.
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