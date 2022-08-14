Молода дружина Віктора Павлика Катя Репяхова показала, на кого справді схожий син, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Віктор Павлік - відомий український музикант, який кілька років тому одружився з молодою красунею Катою Репяховою. А нещодавно вона народила йому сина, якого вирішили назвати Михайлом. Катя займається не тільки вихованням малюка, але й успішно веде блог, а також вирішила відкрити магазин дитячого одягу. А цього разу Репяхова поділилася фотографією Михайла, показавши, на кого насправді схожа дитина.

На фото можна побачити саму Катю, коли їй було три роки. А знизу фотографію Миші, якому рік зараз.

"Мені три роки. А ви кажете, ВП копія", - написала Репяхова.

Варто зазначити, що Катя після початку війни вирушила з малюком до Ізраїлю. Зірка довгий час там була, доки Віктор Павлик не приїхав і не забрав їх назад до України. Репяхова, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російською окупацією.

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