Як пише Politeka.net , Віктор Павлік - відомий український музикант, який кілька років тому одружився з молодою красунею Катою Репяховою. А нещодавно вона народила йому сина, якого вирішили назвати Михайлом. Катя займається не тільки вихованням малюка, але й успішно веде блог, а також вирішила відкрити магазин дитячого одягу. А цього разу Репяхова поділилася фотографією Михайла, показавши, на кого насправді схожа дитина.
На фото можна побачити саму Катю, коли їй було три роки. А знизу фотографію Миші, якому рік зараз.
"Мені три роки. А ви кажете, ВП копія", - написала Репяхова.
Варто зазначити, що Катя після початку війни вирушила з малюком до Ізраїлю. Зірка довгий час там була, доки Віктор Павлик не приїхав і не забрав їх назад до України. Репяхова, як і інші зірки, підтримує українців у боротьбі із російською окупацією.
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