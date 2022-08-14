Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка та колишня дружина Володимира Дантеса, з яким була більше 10 років. Пара розійшлася після початку війни, коли і їхні друзі – ресторатори Мишко та Даша Кацуріни. Після цього стало відомо, що Надя та Мишко вирушили разом відпочивати до Барселони. Дорофєєва не стала приховувати і чесно зізналася, що вона з Кацуріним разом.

У цей же час Дантес почав дуже часто з'являється разом з Дашею. У Кацуріної навіть на заставці телефону опинився Володимир, де тримає на руках її дитину. При цьому Дантес поки не оголосив, що разом із Дашею. Парочка навіть записала нещодавно провокаційне відео, де зіграли на чутках, але наприкінці попросили приєднатися до благодійності.

А Дорофєєва нещодавно повернулася до України. Зірка спочатку засвітилася з українським героєм – псом Патроном. А тепер Надя опублікувала сторіс, де похвалилася стильною цибулею в "невидимому" вбранні.

Нагадаємо, екс-дружина Потапа Горова показала кадри зустрічі з українськими захисниками .

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва підкорила українців кадром поряд із маленьким хлопчиком-героєм.

Також Politeka писала, що Дорофєєва розкрила справжню причину свого повернення до Києва.



