Як повідомляє Politeka.net, останнім часом Анджеліна Джолі стала частіше звертати увагу публіки на себе і охоче позує перед фотографами на вулиці. Як правило, виходить у світ артистка без зайвого пафосу і нарядів, що кричать, однак і так опиняється в центрі обговорень.
На цей раз, як стало відомо, Джолі вирушила з дочкою Захарою оглядати місце її навчання. Кадрамі поділився віце-президент коледжу Дерріл Холломан в Інстаграм.
На одному зі знімків актриса, Захара та Дерріл знято в кімнаті гуртожитку. На задньому плані видно односпальне ліжко біля вікна.
"Я зараз заплачу. Я ще не плакала, бо намагалася триматися», – каже Джолі у відео.
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«Бажаю Захарі щастя у її новій подорожі. ❤️; Вітаю вас обох 👏🏾🎊; Її малечі там сподобається. Як здорово 🤩 У неї є це ❣️Дорога, мама ❤️; Ласкаво просимо до Атланти Захара 🙌; 👏Яка у неї спеціальність? Це так чудово!" - Позитивно відреагували в мережі.
Нещодавно артистку помітили із сином Паксом у столиці Великобританії. Для появи колишня дружина Бреда Пітта обрала оригінальний костюм-піжаму від популярного дизайнера.
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