Відомий кулінар та суддя шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська показала, як зустріла свого колегу Володимира Ярославського у Франції.

Ольга Мартиновська зараз перебуває у Європі.

Гуляючи вулицями, вона несподівано зустріла свого колегу за проектом «Майстер Шеф» Володимира Ярославського. Мартиновська записала кілька жартівливих "сториз" у Instagram, щоб потішити своїх фоловерів.

«Ходять тут всякі, чоловіке… україно-туристо», - каже Ольга.

На що Ярославський їй відповів спочатку французькою, а потім перейшов українською: «Я вас не знаю».

Після цього два відомі кулінари тепло почали обійматися.

Зазначимо, що у Європі Ярославський разом зі своєю зірковою колегою Ольгою Мартинівською організовують благодійні вечері на підтримку України.

Зокрема, вони займаються підготовкою благодійних вечерь у Парижі.

Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" показала, що її розгнівалося за кордоном: "Вони досі купують це"

Як повідомляла Politeka, Ольга Мартиновська з "Майстер Шеф" чесно зізналася, скільки важить.

Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" різко обложила дружину "Холостяка" Добриніна, яка критикувала Європу.