Популярна співачка Злата Огневич, яка стала другою "Холостячкою", вирішила показати на вечірніх кадрах чим зазвичай займається.

Як передає Politeka.net , українська співачка Злата Огневич підтримує українців та ЗСУ своїми виступами, розповідає про те, що відбувається в країні, а також збирає та відправляє кошти для допомоги громадян. Не забуває артистка і про своє життя, зрідка показуючи в Сторі, як проходять її будні.

«Здаю нормативи, нове задоволення – тренування на вулиці. Дуже подобається мій внутрішній стан зараз. Намагаюся тримати баланс і в мене почало виходити!» - Висловилася Злата про свої тренування.

Зазначимо, артистка також займається своїм харчуванням, контролює режим та часто приймає вітаміни.

Днями сталася дуже зворушлива подія. У Міжнародний день молоді, який 12 серпня Україна відзначає разом із усім світом, Президент України нагородив дітей, які вже стали героями у воєнний час. Серед них – дочка загиблого офіцера волинської 14-ї бригади.

«Ці діти збирають гроші на підтримку ЗСУ, виявляють таку сміливість, що навіть не кожен дорослий на подібне здатний 🙌🏼 Я привітала Данила Сергєєва, який народився в м. Маріуполь ❤️‍🩹 Його історія вражає в саме серце!!!» - Розповіла Злата.

Нагадаємо, "Холостячка" Огневич у компанії українських красенів похвалилася досягненням

А ще Politeka повідомляла, що Злата Огневич несподівано здобула найвищу нагороду від рятувальників .

Також Politeka писала, що "Холостячка" Огневич висловилася, що думає про українських захисників тепер.