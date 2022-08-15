Як пише Politeka.net, Ганна Богдан - учасниця проекту "Холостяк" із Михайлом Заливаком, розлучилася з головним героєм після року відносин та спільного життя. Понад те, Ганна стала розкривати точні причини і воліла уникнути обговорень цієї теми.

Зараз вона намагається розповідати про різні дрібниці у своєму житті, але не говорить про те, що відбувається в особистих відносинах.

«Як ви доглядаєте стан свого волосся і шкіри?» - Запитала Ганна у шанувальників. Після цього вона назвала свій секрет догляду за шкірою – колаген.

«Я до свого раціону додала комплекс вітамін для покращення стану волосся та шкіри: д3, омега-3, колаген. Зараз дуже важливо дбати про себе як зовні, так і всередині. З роками ми все більше втрачаємо наш колаген, тому дуже важливо поповнювати його запаси для попередження появи передчасних зморшок, для гарної шкіри та волосся, здорових м'язів та суглобів» - висловлюється Ганна.

На відпочинку Анна дивувала образами, показувала мальовничі місця та інтригувала особистими моментами.

На цей раз Богдан похвалилася, що нарешті повернулася додому і показала, як зараз змінилася. З новою стрижкою Богдан завжди вдається звернути увагу.

"Нарешті додому. Щаслива бути в Україні", - поділилася Ганна.

Нагадаємо, “Холостяк“ Заливако після розставання з Богданом вперше здався з дівчиною.

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