Відомий український музикант, лідер гурту "Антитіла", а з недавніх пір і парамедик ЗСУ Тарас Тополя пояснив, чому не сумнівається у перемозі України.

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя, який є парамедиком на передовій, не сумнівається у перемозі України. В інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій артист та захисник України розповів, чому впевнений у такому результаті.

Артист підкреслив, що дивиться на війну з філософською точкою зору. Він вважає, що доля українцям спеціально дала таке випробування, щоби ми могли його гідно пройти.

"Якби ми не були настільки сильні зараз, якби ми не були настільки згуртованими зараз і народ як єдине ціле, як одна душа не мав можливості завоювати це своє майбутнє, то мені здається, нам доля не дала б такого випробування. А оскільки вже доля дала нам таке випробування, на наше покоління воно прийшло, отже, ми маємо всі сили, щоби його пройти", – прокоментував Тарас Тополя .



Артист Тарас Тополя також зізнався, що від перших днів російського вторгнення ні на хвилину не сумнівався у перемозі України. Однак питання, коли це станеться, залишається відкритим.

"Перемога однозначно буде. Коли вона буде? Якою ціною? Чи достатньо зброї? Я не знаю... Але всередині я маю помірний оптимізм, що це станеться. Не може бути інакше. Все, що добре, світле, правильне, чесне – воно на нашому боці. На тому боці – морок... Ця країна вивертає всі цінності, всі моральні орієнтири. Країна, фундамент якої – це брехня”, - додав він.

Нагадаємо, що Тополя з "Антитіла" зворушив кадром із дружиною, яка знову відлітає.

Як повідомляла Politeka, соліст "Антитіл" Тополі показав, як зустрів день народження на фронті.

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